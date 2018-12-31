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США запросили у РФ доступ к задержанному шпиону

Sergey Kovalev/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Американские дипломаты запросили у МИД РФ консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, задержанному в России по подозрению в шпионаже.

«Мы в курсе задержания гражданина США российскими властями. Нас официально уведомило о задержании министерство иностранных дел. Обязательства России в рамках Венской конвенции требуют, чтобы она предоставила консульский доступ», — цитирует РИА Новости представителя Госдепа.

Собеседник агентства отказался раскрывать подробности инцидента.

Ранее News.ru сообщал о задержании 28 декабря сотрудниками ФСБ американца во время проведения шпионской акции в Москве. Следственным управлением службы возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («шпионаж»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.


#сша #шпионаж #МИД
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