США запросили у РФ доступ к задержанному шпиону

https://news.ru/storage/news/6223a6f35166e019efc3e59fe9154d3b/205bb7bc-12ae-4494-a8fc-8051d655f6cc_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Американские дипломаты запросили у МИД РФ консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, задержанному в России по подозрению в шпионаже.

«Мы в курсе задержания гражданина США российскими властями. Нас официально уведомило о задержании министерство иностранных дел. Обязательства России в рамках Венской конвенции требуют, чтобы она предоставила консульский доступ», — цитирует РИА Новости представителя Госдепа.

Собеседник агентства отказался раскрывать подробности инцидента.

Ранее News.ru сообщал о задержании 28 декабря сотрудниками ФСБ американца во время проведения шпионской акции в Москве. Следственным управлением службы возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («шпионаж»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.