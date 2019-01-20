Взрыв прогремел в Северной Ирландии

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Взрывное устройство сдетонировало в автомобиле, припаркованном в городе Дерри в Северной Ирландии. В полиции отметили, что информации о пострадавших нет.

Правоохранители проводят эвакуацию посетителей близлежащих баров и ресторанов были эвакуированы, так как в районе есть еще один подозрительный автомобиль, пишет издание Belfast Live.

Начато первоначальное следствие. Не исключено, что речь может идти об акции революционных республиканцев, выступающих на независимость Северной Ирландии от Британии.

Несмотря на то, что в 1998 году между Лондоном и Белфастом было подписано соглашение о прекращении конфликта, разногласия Британии и Северной Ирландии не разрешены до сих пор. В регионе продолжают действовать протестантские и католические милитаризированные организации, а также ряд течений Ирландской республиканской армии (ИРА). В 1970—1990-е годы в Северной Ирландии происходили столкновения между сепаратистами и лоялистами Ольстера, которые сопровождались терактами. В феврале группировка Новая ИРА пыталась взорвать в Дерри автомобиль полиции.

Как писал News.ru, представители лево-националистской партии Северной Ирландии «Республиканской Шинн Фейн» критикуют выход Британии из ЕС на условиях Лондона. По их мнению, это негативно отразится на торговле Ирландии с ЕС.