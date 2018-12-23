Выдумывавший факты журналист собирал деньги с читателей

https://news.ru/storage/news/3b50a009920b9c5f9593f9a5be9b4330/90f881d4-dc57-4dc6-9db2-0d3827d5dffc_850.jpg Kay Nietfeld/Global Look Press

Клаас Релоциус, ранее работавший в немецком издании Der Spiegel, предлагал читателям отправлять пожертвования, которые якобы шли на помощь детям-сиротам. Отправленные деньги приходили на личный счёт журналиста.

Он отправлял на электронную почту читателей письма, в которых просил отправить средства на благотворительность. Для этого автор использовал личный адрес, передаёт Der Spiegel.

Сколько именно средств собрал журналист, сейчас неизвестно.

Редакция не была в курсе происходящего, отмечают в издании. Там готовы предоставить правоохранительным органам всю имеющуюся у них информацию.

Ранее News.ru писал, что немецкое издание Spiegel принесло извинения за скандал с Клаасом Релоциусом. Его обвинили в выдумывании фактов. Материал о ситуации с журналистом носит заголовок «Говорить как есть» — эту фразу приписывают основателю журнала Рудольфу Аугштайну.

Репортёр из Германии фабриковал материалы, выдумывая факты для них. CNN признавал его журналистом года в ФРГ, также у него есть множество престижных премий.