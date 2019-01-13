Враги Трампа против назначения его дочери на высокий пост

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Иванка Трамп

Политические конкуренты президента США Дональда Трампа высмеяли новости о возможном назначении его дочери главой Всемирного банка. Иванка Трамп может сменить на этом посту Джим Ён Кима, который на днях объявил о завершении работы, несмотря на то, что его полномочия заканчиваются в 2022 году.

Иванка постоянно упоминается в контексте назначения нового главы Всемирного банка, сообщила газета The Financial Times.

Хотя это всего лишь слухи, многие политические конкуренты Дональда Трампа комментируют сообщения.

Так, конгрессмен из Калифорнии демократ Тед Леу удивился в Twitter, что «из всех американцев, кто мог бы возглавить Всемирный банк, на эту должность больше всего подходит Иванка Трамп, которая лишилась своей марки одежды и является дочерью президента. Понимаю».

Миллиардер Том Стейер, который финансирует кампанию с требованием объявить Трампу импичмент, заявил, что это одно из самых смехотворных предложений, что он слышал.

Тем не менее президент США имеет право выдвинуть своего кандидата на пост главы Всемирного банка. С фамилией определится совет директоров, который будет голосовать за предложенных претендентов.

Отмечается, что традиционно побеждают именно кандидаты от президента США. Джим Ён Кима в 2012 году номинировал Барак Обама. Женщин во главе организации пока не было.

Ранее голливудский актёр Роберт Де Ниро отказался сыграть в кино американского президента Дональда Трампа, писал News.ru.