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Водолазы не нашли повреждений на сухогрузе «Кузьма Минин»

PA Images/ТАСС

в мире [ версия для печати ]

Водолазы Великобритании закончили осмотр снятого с мели российского сухогруза. Никаких повреждений судна обнаружено не было, рассказал заместитель генерального директора мурманского морского пароходства Ильдар Неверов.

Моряки получили лишь несколько обычных замечаний от руководства порта, передаёт РИА Новости. Сейчас команда занимается работой по их устранению.

Сухогруз простоит на рейде порта Фалмут не более пяти дней, после чего продолжит движение к испанской гавани Сеута.

Ранее News.ru писал, что британская береговая охрана сняла с мели сухогруз, который находился в западной части входа в порт между пляжами Суонпул и Гиллингвэйз. «Кузьма Минин» сел на мель у юго-западного побережья страны. Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами РФ.


#корабль #кузьмаманин
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