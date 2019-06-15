https://static.news.ru/photo/10141cbc-67bf-11e9-aa6f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Церемония награждения представителей иностранного бизнеса прошла в Крыму в южнобережном посёлке Никита в рамках акции «Любовь к Крыму без границ».

Как рассказал журналистам председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, работающие на полуострове в сфере туризма и виноделия зарубежные предприниматели получили ценные подарки.

Представители иностранного бизнеса, влюбившиеся и выбравшие для жизни и работы российский полуостров, из Италии, Турции, Греции, Болгарии, Латвии отмечены ценными подарками. Уже сотни иностранцев выбирают российский Крым своей второй родиной, — сказал Черняк.

По словам Черняка, иностранцы трудятся как на предприятиях Крыма, так и сами открывают компании, несмотря на санкции и давление со стороны Запада, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов назвал продление Евросоюзом «крымского пакета» антироссийских санкций комедией абсурда, писал News.ru.