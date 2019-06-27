https://static.news.ru/photo/968723d6-71d1-11e9-8dd8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Украине, прежде чем предъявлять претензии по освобождению своих моряков, которые осенью прошлого года незаконно пересекли границу РФ в Керченском проливе и были задержаны, стоит сначала выпустить на свободу главреда информационного портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

По мнению российского парламентария, кто уж и сидит в СИЗО незаконно, так это журналист.

Освобождению украинских военных моряков должны предшествовать не артистические заявления Киева, а встречные шаги со стороны украинских властей, в частности, освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, — сказал Шеремет в интервью РИА Новости.

Депутат предложил Киеву найти в себе смелость, сесть за стол переговоров и обсудить актуальную повестку, чтобы снять напряженность между двумя государствами.

Зеленскому также стоит признать, что инцидент в Керченском проливе был спланированной провокацией, за которой стоял его предшественник на президентском посту Петр Порошенко — подчеркнул Шеремет.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков, писал News.ru.