Узбекистан досрочно отменил визы для немцев

https://news.ru/storage/news/4f74ce3824c573edbd81cf69de4a119b/4fa37605-9db2-4a21-8472-462c10fcfa9c_850.jpg Sadat/Xinhua/Global Look Press

Узбекистан досрочно, с 15 января, отменил визы для немецких туристов, которые едут посмотреть страну на 30 дней. Изменения внесены в соответствующий указ президента, который предусматривает ускоренное развитие туристской отрасли Узбекистана.

До этого для немцев, как и граждан ещё 12 стран, действовал упрощённый порядок получения виз, введение безвизового режима было запланировано на 1 января 2021 года. Но для увеличения туристического потока, а также для укрепления культурного, научного, образовательного обмена между странами власти Узбекистана решили поторопиться, сообщает Госкомтуризм республики.

Причиной ускорения процесса стали статистические данные: только к концу декабря прошлого года туристические визы оформили 1089 граждан ФРГ. Всего же за год Узбекистан посетили свыше 18 тыс. немцев, что в два с половиной раза больше, чем в 2017 году.

Ранее News.ru сообщал, что Узбекистан в январе — сентябре 2018 года принял 350 тысяч российских туристов, что в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Об этом заявил посол центральноазиатской страны в Москве Бортижон Асадов, выступая на презентации в Новосибирске.