Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм «Барри» в ночь на 13 июля усилится до урагана. Он затронет штаты у побережья Мексиканского залива.
Стихия достигнет центрального или юго-восточного побережья Луизианы в пятницу вечером или утром в субботу, а в воскресенье переместится вглубь долины Миссисипи. Опасный штормовой ветер и проливные дожди ожидаются в районе северного побережья Мексиканского залива, — говорится в сообщении наццентра.
Шторм сформировался 11 июля в Мексиканском заливе. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет уже более 23 м/с. Как ожидается, она продолжит увеличиваться в ближайшие сутки.
На всей территории Луизианы введён режим ЧС. В ряде прибрежных округов началась эвакуация.
Ранее News.ru писал, что жертвами сильного шторма, бушевавшего на греческом полуострове Халкидики, стали шесть иностранных туристов, среди которых двое россиян.