https://static.news.ru/photo/0009ade2-a47c-11e9-82e7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cheryl Gerber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм «Барри» в ночь на 13 июля усилится до урагана. Он затронет штаты у побережья Мексиканского залива.

Стихия достигнет центрального или юго-восточного побережья Луизианы в пятницу вечером или утром в субботу, а в воскресенье переместится вглубь долины Миссисипи. Опасный штормовой ветер и проливные дожди ожидаются в районе северного побережья Мексиканского залива, — говорится в сообщении наццентра.

Шторм сформировался 11 июля в Мексиканском заливе. Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет уже более 23 м/с. Как ожидается, она продолжит увеличиваться в ближайшие сутки.

На всей территории Луизианы введён режим ЧС. В ряде прибрежных округов началась эвакуация.

Ранее News.ru писал, что жертвами сильного шторма, бушевавшего на греческом полуострове Халкидики, стали шесть иностранных туристов, среди которых двое россиян.