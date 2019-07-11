https://static.news.ru/photo/871fed7a-9b97-11e9-b46e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Жертвами сильного шторма, бушевавшего на греческом полуострове Халкидики, стали шесть иностранных туристов, среди которых двое россиян.

По данным агентства Reuters , возле отеля на двух мужчин упало дерево и придавило их насмерть. Они оказались гражданами РФ.

Кроме того, сильный ветер снёс трейлер, в котором находились граждане Чехии. В результате инцидента они погибли.

Жертвами урагана также стали двое граждан Румынии, женщина и восьмилетний мальчик скончались после обрушения крыши ресторана в курортном городке Неа Плагия.

Ранее News.ru писал о том, что двое российских туристов погибли в ДТП в Таиланде. Авария произошла поздно вечером на склоне холма Патонг на острове Пхукет. Мотоцикл, на котором ехали граждане РФ, столкнулся с пикапом. Двоих мужчин — 29 лет и 31 года — доставили в больницу, однако спасти их не удалось.