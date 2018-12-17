Порошенко расширит зону украинского контроля в Чёрном море

https://news.ru/storage/news/e54277124ce555d09cc3ba9ec8e0be32/12d919e1-5b17-4a17-b96a-a3879de322f6_850.jpg Пресс-служба президента Украины/РИА Новости

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал и направил президенту Украины Петру Порошенко закон о расширении зоны украинского контроля в Чёрном море. Документ был принят на прошлой пленарной неделе.

«Он регламентирует прилегающую зону. В акватории Азовского моря устанавливает её на 24 километра (12 морских миль). Даёт возможность применять вооружённые силы Украины в случае пересечения прилегающей зоны. Этот документ тоже подготовлен, и я его тоже сейчас подписываю», — цитирует РИА Новости выступление Парубия на брифинге.

Ранее, как сообщал News.ru, Пётр Порошенко заявил, что считает необходимым присутствие флота НАТО в Чёрном море. По его словам, Украина желает установить постоянный обмен информацией с Североатлантическим альянсом для оповещения о ситуации в Черноморско-Азовском регионе.