Украинские суда готовятся вновь войти в Керченский пролив

Украина готовит новый проход военных судов через Керченский пролив, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его словам, для страны это принципиальный вопрос.
Новая попытка может быть осуществлена в самое ближайшее время.
«Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал Турчинов в интервью «ВВС News Украина».
Он также сообщил, что принять участие в проходе из украинских портов в Чёрном море в украинские порты в Азовском море будут приглашены и «международные партнёры». Правда, признал секретарь СНБО, представители НАТО пока медлят с согласием.
Впрочем, Турчинов выразил надежду, что во время следующего прохода украинских военных судов через Керченский пролив иностранные организации отправят на Украину своих наблюдателей, уточняет Профиль.
25 ноября суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.
Позднее президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, оказались двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.