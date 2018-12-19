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Украинские суда готовятся вновь войти в Керченский пролив

Александр Турчинов Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Турчинов

в мире [ версия для печати ]

Украина готовит новый проход военных судов через Керченский пролив, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. По его словам, для страны это принципиальный вопрос.

Новая попытка может быть осуществлена в самое ближайшее время.

«Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал Турчинов в интервью «ВВС News Украина».

Он также сообщил, что принять участие в проходе из украинских портов в Чёрном море в украинские порты в Азовском море будут приглашены и «международные партнёры». Правда, признал секретарь СНБО, представители НАТО пока медлят с согласием.

Впрочем, Турчинов выразил надежду, что во время следующего прохода украинских военных судов через Керченский пролив иностранные организации отправят на Украину своих наблюдателей, уточняет Профиль.

25 ноября суда военно-морских сил Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России, после чего катера пограничной службы ФСБ открыли по ним огонь. Украинская сторона утверждает, что Россия была уведомлена о проходе судов по Керчь-Еникальскому каналу. ФСБ завела уголовное дело за нарушение госграницы, а СБУ и Генпрокуратура Украины — по факту ведения агрессивной войны.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, оказались двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией.


#украина #корабли #керченскийпролив
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