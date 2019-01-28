Украинская претендентка на Евровидение споёт в России

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певица MARUV

Украинская участница отбора на Евровидение Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV, отправится на гастроли в Россию.

Она анонсировала два концерта в Москве и Санкт-Петербурге на своей странице в Instagram.

Певице уже прочат победу в национальном отборе, однако украинские пользователи Сети удивились тому, что Корсун имеет шансы на участие в Евровидении от Украины, если она проводит сольные концерты и выступает в «стране-агрессоре». При этом большинство поклонников поддержали певицу, отметив, что ждут её концертов в Киеве.

Международный песенный конкурс Евровидение в этом году пройдёт с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

Ранее News.ru писал о том, что основным претендентом на участие в Евровидении-2019 является Сергей Лазарев, который в 2016 году занял на конкурсе третье место, при этом став лучшим по результатам зрительского голосования. В то же время телеканал «Россия 1» рассматривает и другие кандидатуры.