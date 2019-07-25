https://static.news.ru/photo/0deed7d6-af01-11e9-9739-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wmeinhart/Wikimedia Commons

Представитель международного трибунала ООН по морскому праву заявил, что в организации не рассматривали дело о задержании на Украине российского танкера.

По словам Бенджамина Бениршке, трибунал даже не получал это дело, передаёт РИА Новости .

О задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области сообщила Служба безопасности Украины. Согласно её утверждениям, раньше судно называлось NEYMA и участвовало в задержании украинских кораблей в Керченском проливе.

По состоянию на сегодня, дело касательно танкера Neyma не представлялось на рассмотрение трибунала, — рассказал Бениршке.

По его словам, для этого нужно согласие обеих сторон с юрисдикцией трибунала в особом договоре.

Ранее News.ru писал о том, государственный переворот на Украине стал началом преступной цепочки событий, которые вылились в войну в Донбассе и выход Крыма из состава государства. Сегодняшнее задержание российского танкера Neyma в одесском порту является продолжением этих преступных действий, поощряющимися на государственном уровне, заявил украинский политолог, экономист Александр Васильевич Дудчак в эксклюзивном интервью News.ru.