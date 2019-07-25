Представитель международного трибунала ООН по морскому праву заявил, что в организации не рассматривали дело о задержании на Украине российского танкера.
По словам Бенджамина Бениршке, трибунал даже не получал это дело, передаёт
О задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаил в Одесской области сообщила Служба безопасности Украины. Согласно её утверждениям, раньше судно называлось NEYMA и участвовало в задержании украинских кораблей в Керченском проливе.
По состоянию на сегодня, дело касательно танкера Neyma не представлялось на рассмотрение трибунала, — рассказал Бениршке.
По его словам, для этого нужно согласие обеих сторон с юрисдикцией трибунала в особом договоре.
Ранее News.ru писал о том, государственный переворот на Украине стал началом преступной цепочки событий, которые вылились в войну в Донбассе и выход Крыма из состава государства. Сегодняшнее задержание российского танкера Neyma в одесском порту является продолжением этих преступных действий, поощряющимися на государственном уровне, заявил украинский политолог, экономист Александр Васильевич Дудчак в эксклюзивном интервью News.ru.