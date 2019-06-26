https://static.news.ru/photo/b5588a2a-9828-11e9-95dd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ralf Hirschberger/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Германия уклоняется от увеличения расходов на оборону. При этом ФРГ продолжает платить миллиарды долларов России, которая, по словам американского лидера, является «потенциальным противником» НАТО.

Германия платит России миллиарды долларов за энергоресурсы. Итак, они платят России миллиарды долларов, и при этом мы должны защищать Германию, Германия уклоняется от выплат, — сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

В настоящее время, по данным немецких СМИ, военный бюджет Германии составляет 1,35% ВВП. Согласно договорённости, достигнутой на саммите НАТО в 2014 году, члены блока должны поднять расходы на оборону до 2% ВВП в течение 10 лет.

Ранее News.ru писал, что глава НАТО примет новую военную стратегию из-за вызовов на востоке и юге Европы и роста «ядерной угрозы» со стороны России.