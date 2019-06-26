https://static.news.ru/photo/910932b8-9847-11e9-9a72-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kevin Dietsch/dpa/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп назвал руководство Ирана «эгоистичным и глупым», так как только такие люди могут отказаться от новой сделки с Вашингтоном.

Если руководство Ирана беспокоится о своём народе, то оно заключит сделку, а если нет — то оно думает только о себе и оно эгоистичное и глупое, — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что Исламская Республика находится в катастрофическом состоянии из-за санкций. Однако правящая элита может быстро от них избавиться, если заключит сделку, передаёт РИА Новости.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 24 июня подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера этой страны аятоллы Али Хаменеи.

Как ранее писал News.ru, Трамп исключил возможность проведения наземной операции США против Ирана. Политик надеется решить конфликт мирным путём. Однако он намекнул на то, что у американских военных есть другие силы, которые превосходят иранскую армию.