США вводят «жёсткие санкции» против Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп.
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Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Тегерана в ответ на уничтожение беспилотника.
Как писал News.ru, Дональд Трамп подчеркнул, что мнение европейских стран относительно ядерной сделки с Ираном ему безразлично. По его словам, Тегеран нарушил соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).