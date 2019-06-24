https://static.news.ru/photo/9076d610-969a-11e9-ab62-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wiese/face to face /Global Look Press

США вводят «жёсткие санкции» против Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп.

Об этом сообщает Reuters .

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Тегерана в ответ на уничтожение беспилотника.

Как писал News.ru, Дональд Трамп подчеркнул, что мнение европейских стран относительно ядерной сделки с Ираном ему безразлично. По его словам, Тегеран нарушил соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).