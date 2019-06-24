Фото: Wiese/face to face /Global Look Press

США вводят «жёсткие санкции» против Ирана, которые будут направлены против верховного лидера страны Али Хаменеи. Соответствующий указ подписал американский лидер Дональд Трамп.

Об этом сообщает Reuters

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон ужесточит санкции в отношении Тегерана в ответ на уничтожение беспилотника.

Как писал News.ru, Дональд Трамп подчеркнул, что мнение европейских стран относительно ядерной сделки с Ираном ему безразлично. По его словам, Тегеран нарушил соглашение о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

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