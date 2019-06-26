https://static.news.ru/photo/a2ac5800-981b-11e9-9b6a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Yuri Gripas/ABACA/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность проведения американской наземной операции против Ирана.

Президент США надеется решить конфликт мирным путём. Однако он намекнул на то, что у американских военных есть другие силы, которые превосходят иранскую армию.

Я не говорю о наземной операции. Я просто говорю, если что-то произойдёт, это не займёт много времени, — подчеркнул Трамп в эфире телеканала Fox Business .

Ранее США ввели санкции против Ирана, направленные против верховного лидера страны Али Хаменеи. Соответствующий указ подписал американский лидер. Данные меры против Тегерана препятствуют дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана, писал News.ru.