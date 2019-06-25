Введённые администрацией США санкции против Тегерана препятствуют дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана. Об этом говорится в письменном заявлении сенатора от Калифорнии Дайэнн Файнстайн.
Введение санкций против верховного лидера Ирана и обмен оскорблениями лишь делает ещё более недостижимым дипломатическое урегулирование, — подчеркнула она.
Политик напомнила, что Иран назвал введённые ограничительные меры «окончательным закрытием дверей дипломатии». Она отметила, что необходимо «сделать всё возможное, чтобы вернуться за стол переговоров».
Как сообщает
Президент Штатов Дональд Трамп 24 июня подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера этой страны аятоллы Али Хаменеи.
Ранее глава Белого дома пригрозил Тегерану ответить силой вплоть до уничтожения государства в случае атаки на «что-либо американское», писал News.ru.