https://static.news.ru/photo/3c06fbb8-97db-11e9-a0af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ting Shen/Global Look Press

Введённые администрацией США санкции против Тегерана препятствуют дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана. Об этом говорится в письменном заявлении сенатора от Калифорнии Дайэнн Файнстайн.

Введение санкций против верховного лидера Ирана и обмен оскорблениями лишь делает ещё более недостижимым дипломатическое урегулирование, — подчеркнула она.

Политик напомнила, что Иран назвал введённые ограничительные меры «окончательным закрытием дверей дипломатии». Она отметила, что необходимо «сделать всё возможное, чтобы вернуться за стол переговоров».

Как сообщает RNS , конгрессмены от Республиканской и Демократической партий США Мэтт Гетц и Ро Ханна предложили запретить американскому лидеру воевать с Ираном без разрешения. Соответствующий проект поправок они внесли в закон о национальной обороне.

Президент Штатов Дональд Трамп 24 июня подписал указ, предусматривающий ужесточение санкций в отношении Ирана. Он уточнил, что новые односторонние меры направлены прежде всего против руководителя и духовного лидера этой страны аятоллы Али Хаменеи.

Ранее глава Белого дома пригрозил Тегерану ответить силой вплоть до уничтожения государства в случае атаки на «что-либо американское», писал News.ru.