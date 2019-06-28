https://static.news.ru/photo/95caa372-9a54-11e9-8290-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Лидер США Дональд Трамп заинтересовался предложением президента РФ Владимира Путина посетить Москву в мае 2020 года. Американского лидера пригласили на торжества по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне, рассказал Трамп на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите «Большой двадцатки» (G20) в Осаке.

Я сказал, что очень серьёзно обдумаю это предложение, — сказал Трамп.

Президент США поделился с журналистами своим мнением по поводу празднования 75-летней годовщины окончания ВОВ.

Россия прошла через очень многое, они потеряли намного больше людей, чем все остальные, в борьбе с нацизмом, — добавил президент США.

Россию обрадует принятие лидерами зарубежных стран приглашения на торжества в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однако отказ не будет восприниматься критично, заявил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита G20 в японской Осаке. Президент РФ отметил, что Москва будет рада принять руководителей стран, но если они приглашение не примут, то это не будет критично, так как Россия в любом случае достойно отметит эту дату.

Как отметил глава РФ, 75-я годовщина Победы над нацизмом — это важнейшее событие в мире, в том числе из-за того, что «не забывая события подобного рода, мы должны сделать всё, чтобы ничего подобного не повторилось». По словам Путина, в случае предания тех событий забвению есть вероятность возрастания угрозы возобновления масштабных конфликтов, писал News.ru.