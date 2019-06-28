https://static.news.ru/photo/4d837d8a-9a4c-11e9-aa2d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россию обрадует принятие лидерами зарубежных стран приглашения на торжества в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однако отказ не будет восприниматься критично. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на итоговой пресс-конференции саммита G20 в японской Осаке.

Мы будем рады, если наше приглашение будет принято, если нет – это не критично. Мы эту дату отметим достойно в любом случае, – цитирует Путина ТАСС .

Как отметил глава РФ, 75-я годовщина Победы над нацизмом – это важнейшее событие в мире, в том числе, из-за того, что «не забывая события подобного рода, мы должны сделать все, чтобы ничего подобного не повторилось». По словам Путина, в случае преданию тех событий забвению есть вероятность возрастания угрозы возобновления масштабных конфликтов.

Приедут или не приедут это не наш вопрос, наш вопрос – пригласить. Мы с уважением относимся к нашим партнёрам, мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников во времена борьбы с нацизмом, – сказал российский президент, особо отметив, что союзниками Москва считает и антифашистское подполье в Германии.

Ранее News.ru писал, что в ходе саммита G20 в японской Осаке Россия пригласила на торжества, посвящённые 75-летию Победы, президента Франции Эммануэля Макрона и главу США Дональда Трампа.