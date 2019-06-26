Министерство внутренних дел (МВД) самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило о задержании террористов, которые планировали устранение руководителей силовых ведомств.
Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства, — сообщает пресс-служба МВД ДНР.
Задержанные были завербованы сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). При обыске у них изъяли патроны, гранаты и оружие.
Как ранее писал News.ru, Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении теракта в Саратове. Атаку в людном месте готовил россиянин, член группировки ИГ (запрещена в РФ). Его застрелили при задержании.