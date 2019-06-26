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Прибывший в Венесуэлу самолёт не усилил контингент российских военных, а лишь осуществил ротацию специалистов. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

Наш контингент не усилился ни на сколько, потому что речь идёт о прибытии наших военных специалистов, которые работают по контрактам на поддержание технического состояния той техники, которая была поставлена, —...