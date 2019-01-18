Теракт в Боготе прервал диалог властей с повстанцами

Власти Колумбии приняли решение прекратить мирные переговоры с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО) после атаки на кадетскую школу полиции.
Наряду с этим правительство возобновило действие ордеров на арест членов организации, которые выступали в качестве переговорщиков, сообщает телеканал Caracol со ссылкой на собственные источники.
Теракт в кадетской школе полиции в Боготе произошёл 17 января. Прорвавшийся на территорию учебного заведения заминированный автомобиль взлетел на воздух практически сразу после церемонии вручения выпускникам званий. В результате погибли 20 человек и ещё 68 пострадали. Позднее стало известно, что колумбийская полиция задержала мужчину, который может быть причастен к произошедшему.