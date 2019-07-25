Вашингтон довёл до сведения Анкары, что считает неприемлемым развёртывание в Турции российских зенитных ракетных систем С-400. США пригрозила ввести новые санкции.
Госсекретарь США Майкл Помпео напомнил, что Анкара была исключена из программы производства истребителей- бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Мы бы очень хотели, чтобы С-400 не вводили в строй. Такова наша цель, — сказал Помпео Bloomberg.
Агентство поясняет, что заявление госсекретаря свидетельствует о смягчении позиции Вашингтона, который ранее настаивал на полном отказе Анкары от получения С-400. Помпео не стал комментировать сообщения, согласно которым сенатор-республиканец Линдси Грэм провёл переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
Ранее сообщалось, что Грэм предложил Турции отказаться от развёртывания российских комплексов в обмен на готовность Соединённых Штатов заключить соглашение о свободной торговле.
Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее сообщил, что первая часть поставок систем ПВО С-400 была доставлена в Турцию 30 спецрейсами. Он добавил, что ЗРК сможет работать с комплексами других стран без потери функциональности, так как это система универсальна.
Россия намерена выполнить контракт по поставкам С-400 до конца 2019 года, писал News.ru.