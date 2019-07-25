https://static.news.ru/photo/2d936674-af29-11e9-b2bb-fa163e074e61_1024.jpg Майкл Помпео Фото: Michael Gross/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон довёл до сведения Анкары, что считает неприемлемым развёртывание в Турции российских зенитных ракетных систем С-400. США пригрозила ввести новые санкции.

Госсекретарь США Майкл Помпео напомнил, что Анкара была исключена из программы производства истребителей- бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Мы бы очень хотели, чтобы С-400 не вводили в строй. Такова наша цель, — сказал Помпео Bloomberg.

Агентство поясняет, что заявление госсекретаря свидетельствует о смягчении позиции Вашингтона, который ранее настаивал на полном отказе Анкары от получения С-400. Помпео не стал комментировать сообщения, согласно которым сенатор-республиканец Линдси Грэм провёл переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что Грэм предложил Турции отказаться от развёртывания российских комплексов в обмен на готовность Соединённых Штатов заключить соглашение о свободной торговле.

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее сообщил, что первая часть поставок систем ПВО С-400 была доставлена в Турцию 30 спецрейсами. Он добавил, что ЗРК сможет работать с комплексами других стран без потери функциональности, так как это система универсальна.

Россия намерена выполнить контракт по поставкам С-400 до конца 2019 года, писал News.ru.