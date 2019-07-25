https://static.news.ru/photo/e99713e2-aeee-11e9-8ef9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что первая часть поставок систем ПВО С-400 была доставлена в Турцию 30 спецрейсами.

Михеев добавил, что С-400 сможет работать с комплексами других стран без потери функциональности, так как это система универсальна. Она способна бороться как со всеми типами аэродинамических целей, так и с баллистическими ракетами. Часть турецких специалистов уже прошла подготовку в России, чтобы приступить к работе с российскими ПВО, передаёт « Интерфакс ».

Российская сторона намерена выполнить контракт по поставкам С-400 до конца 2019 года. Первые ЗРК могут отправиться в Турцию уже в июле. Россия также планирует обучить турецких специалистов техническому обслуживанию этих комплексов.

Как писал News.ru, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун заявил, что поставки российских зенитных комплексов С-400 стали лишь предлогом для эскалации напряжённости.