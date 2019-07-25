https://static.news.ru/photo/3acfcae4-aea7-11e9-b6c3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун заявил, что поставки российских зенитных комплексов С-400 стали лишь предлогом для эскалации напряжённости.

По его словам, на самом деле Вашингтон не хочет развития и усиления Анкары.

Для Запада на Ближнем Востоке важно обеспечить безопасность Израиля и контроль над энергетическими ресурсами. Страны, враждебные Израилю, устраняются. В конце этой очереди стоит Турция, — сказал бывший военный изданию Güneş .

Сайгун утверждает, что даже если будет достигнут компромисс по С-400, то США найдёт повод для новых требований Турции. По мнению генерала, Вашингтон может потребовать от Анкары прекратить контакты с Ираном. Он подозревает, что Соединённые Штаты создадут курдское государство в Сирии и запретят добывать ресурсы на Кипре.

Долгожданные поставки российских систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции и США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские системы С-400 более совершенные по сравнению с американскими ракетными комплексами Patriot, писал News.ru.