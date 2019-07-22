Глава турецкого МИД сообщил, что Анкара готова ответить Вашингтону в случае введения санкций из-за поставок зенитных ракетных систем из России.
Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу считает зенитные системы (ЗРС) С-400 более совершенными по сравнению с ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, сообщил
Российские С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot, — сказал Чавушоглу.
По словам Чавушоглу, турецкая сторона также готова дать ответ США в случае введения санкций из-за поставок российских систем.
Глава МИД Турции также сообщил о намерении задействовать ЗРС С-400 до 2020 года.
Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео во время переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу выразил разочарование в связи с покупкой Анкарой С-400.