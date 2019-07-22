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Итоговая явка избирателей на выборах в Верховную раду Украины составила 49,84%. Официальные результаты ЦИК обнародует до 5 августа, но уже сейчас глава Центризбиркома Украины Татьяна Слипачук заявила, что обстоятельств, которые поставили бы под сомнение проведение внеочередных парламентских выборов, не было.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», партия «Слуга народа» лидирует с результатом более 40% голосов, на втором месте — «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, на третьем — «Европейская солидарность»...