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США назвали условия соблюдения Россией ДРСМД

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Андреа Томпсон

в мире [ версия для печати ]

Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что в ходе встречи в Женеве объяснила замглавы МИД РФ Сергею Рябкову, каких конкретно действий Вашингтон ожидает от Москвы для соблюдения ДРСМД. По её словам, речь идёт об уничтожении ракеты, к которой у американской стороны есть претензии.

Дипломат подчеркнула, что Россия должна отказаться от использования 9М729 «Новатор» или модифицировать систему так, чтобы её дальность не нарушала положения документа. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отметил, что дальность ракеты во время испытаний не превысила 476 км при допустимых 500 км, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Белый дом решил окончательно отказаться соблюдать статьи Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон в скором времени выйдет из ДРСМД, заявила Томпсон.


#сша #россия #ДРСМД
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