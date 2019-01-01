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США продолжит бороться с Ираном и террористами

Liu Jie/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что американцы продолжат борьбу с ИГ (запрещенная в России организация). Он сказал об этом премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху в Бразилии.

Также он добавил, что будет продолжена борьба с «иранской агрессией». Тот факт, что США выводят из Сирии войска, не навредит обязательствам страны перед израильской стороной, сообщает Jerusalem Post.

Как ранее писал News.ru, американский лидер решил начать вывод американских войск из Сирии 19 декабря. Он мотивировал это тем, что победа над террористами одержана и борьба с ними была единственной причиной, по которой вооружённые силы Соединённых Штатов там находились. На следующий же день в знак протеста о своей отставке объявил министр обороны Джеймс Мэттис.


#сша #иран #терроризм #израиль
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