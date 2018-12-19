Трамп приказал войскам США покинуть Сирию

https://news.ru/storage/news/fb5de9ab5f4f1850c888a55265ed8aa1/a1e320ec-f83a-491d-95f6-90df87fd6e6d_850.jpg The U.S. Army/flickr.com

Глава Белого дома Дональд Трамп распорядился полностью вывести войска США из Сирии.

По предварительным данным, на территории арабской республики находятся около двух тысяч американских военнослужащих, пишет The Telegraph. Союзники Вашингтона уже получили официальные сообщения о решении главнокомандующего.

Накануне приказа политик заявил о победе над «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ) на территории САР. Лидер назвал разгром группировки своим основным достижением на посту.

За сохранение контингента выступали министр обороны Джеймс Мэттис и многие высокопоставленные чиновники Белого дома. Чиновники считали, что отсутствие вооружённых сил в Сирии ослабит позиции Белого дома и позволит Ирану укрепить свои позиции в регионе.

Ранее News.ru сообщал об открытии в Панаме нового вида амфибий. Земноводное нарекли dermophis donaldtrumpi — в честь президента Соединённых Штатов.