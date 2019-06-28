Эстония собирается подписать контракт с американской компанией на поставку автоматического оружия и его комплектующих. Сумма договора составит €75 млн.
Сделка будет заключена между Государственным центром оборонных инвестиций Эстонии и компанией Lewis Machine & Tool (LMT). Первую партию доставят в конце этого года в Скаутский батальон. Она составит 16 тыс. автоматов калибра 5,56 и 7,62 мм. Следующую поставку направят в 1-ю и 2-ю пехотные бригады, а также в народное ополчение (кайтселийт). Также планируется закупка для департамента полиции, пограничной охраны и учреждений Министерства юстиции, как сообщает
1 июля в Давенпорте договор подпишут начальник отдела Центра оборонных инвестиций Прийт Соосаар и собственник LMT Карл Льюис.
Ранее News.ru писал, что американское издание National Interest выпустило статью о подготовке Литвы к войне с Россией. По словам издания, Вильнюс полагает, что Москва рассматривает Прибалтику как «временно потерянную территорию».