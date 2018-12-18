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США поддержали создание Православной церкви Украины

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Госдепартамент США приветствует создание новой украинской православной церкви, а также назначение её предстоятелем митрополита Епифания. Об этом сообщает посольство Украины в Вашингтоне.

«Государственный департамент США в специальном заявлении назвал установление независимой Православной церкви Украины „историческим моментом“ и заверил в неизменной поддержке Украины и уважении ее права свободно исповедовать религию без внешнего вмешательства», — говорится на странице дипмиссии Украины в Facebook.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «право на свободу вероисповедания распространяется на всех украинцев, которые решили присоединиться к новой Православной церкви Украины, а также и тех, которые решили не присоединяться».

Как писал News.ru, митрополит УПЦ Епифаний рассказал о первом важном решении, которое будет принято сразу же после получения томоса 6 января. По его словам, первым делом будет проведено формирование руководящих органов Украинской поместной православной церкви.

Также сообщалось, что Синод УПЦ принял решение снять с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предать их анафеме.


#сша #украина #церковь #православие
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