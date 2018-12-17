USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:30
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Синод УПЦ предал анафеме двух архиереев

Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Синод Украинской православной церкви (УПЦ) во время внеочередного заседания принял решение снять с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предать их анафеме.

По словам главы информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископа Климента, это связано с участием архиереев в так называемом объединительном соборе 15 декабря, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее депутат Верховной рады Украины и экс-лидер запрещённой в России радикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош предложил «открыть охоту» на священнослужителей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. По его словам, эти люди служат президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, поэтому охота на них — дело, угодное Богу и Украине.


#украина #упц #синод #анафема
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
в мире 00:51, 17 декабря 2018
Прихожане Винницы решили бойкотировать новую УПЦ
в мире 17:51, 16 декабря 2018
Порошенко назвал автокефалию вопросом нацбезопасности
Объединить все православные церкви Порошенко не удалось
в мире 16:58, 16 декабря 2018
Украину обрекли на жёсткий религиозный конфликт
Объединить все православные церкви Порошенко не удалось
Лента новостей
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» покончил с собой
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
спорт 16:14
«Ростов» поддержал уволенного Моуринью
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
общество 16:02
Экологи попросили москвичей помочь птицам перезимовать
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
общество 15:59
Запрет на рекламу пива в РФ могут отменить
общество 15:55
Реализация МЦД началась с Одинцово
технологии 15:54
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки
Другие новости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» покончил с собой
в мире 16:06
Кравчук: в случае вторжения на Украину Россия исчезнет
в мире 16:06
Где живут самые богатые президенты
Как соотносятся доходы лидеров государств и минимальная зарплата
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top