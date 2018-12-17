Синод УПЦ предал анафеме двух архиереев

https://news.ru/storage/news/db32e5633042185aaf5994c17075640a/e0757d3e-46ec-43cd-ae08-104f8712f0e5_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Синод Украинской православной церкви (УПЦ) во время внеочередного заседания принял решение снять с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предать их анафеме.

По словам главы информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископа Климента, это связано с участием архиереев в так называемом объединительном соборе 15 декабря, передаёт ТАСС.

Как сообщал News.ru, ранее депутат Верховной рады Украины и экс-лидер запрещённой в России радикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош предложил «открыть охоту» на священнослужителей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. По его словам, эти люди служат президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, поэтому охота на них — дело, угодное Богу и Украине.