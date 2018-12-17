Синод УПЦ предал анафеме двух архиереев

Синод Украинской православной церкви (УПЦ) во время внеочередного заседания принял решение снять с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предать их анафеме.
По словам главы информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископа Климента, это связано с участием архиереев в так называемом объединительном соборе 15 декабря, передаёт ТАСС.
Как сообщал News.ru, ранее депутат Верховной рады Украины и экс-лидер запрещённой в России радикальной группировки «Правый сектор» Дмитрий Ярош предложил «открыть охоту» на священнослужителей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. По его словам, эти люди служат президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, поэтому охота на них — дело, угодное Богу и Украине.