Названа дата предоставления автокефалии Украине

Константинопольский патриархат назвал дату предоставления автокефалии новой украинской церкви. Соответствующий указ — томос будет передан 6 января.
Церемония состоится в Стамбуле, куда по приглашению Константинопольского патриарха Варфоломея прибудет «митрополит» Переяславский и Белоцерковский Епифаний. После вручения томоса предстоятели совместно отслужат праздник Феофании, или Богоявления, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу патриархата.
Как писал News.ru, 15 декабря президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом объединительном соборе украинский лидер заявил, что этот день войдёт в историю страны. Между тем, Болгарская православная церковь не поддержала создание автокефальной церкви на Украине, назвав прошедший «собор» неканоничным.