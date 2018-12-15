Названа дата предоставления автокефалии Украине

https://news.ru/storage/news/3c22d142077a11ae2346ccdc2d1cb9d1/62c40fa8-0a2e-4c5f-8f47-1813fad76086_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Константинопольский патриархат назвал дату предоставления автокефалии новой украинской церкви. Соответствующий указ — томос будет передан 6 января.

Церемония состоится в Стамбуле, куда по приглашению Константинопольского патриарха Варфоломея прибудет «митрополит» Переяславский и Белоцерковский Епифаний. После вручения томоса предстоятели совместно отслужат праздник Феофании, или Богоявления, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу патриархата.

Как писал News.ru, 15 декабря президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом объединительном соборе украинский лидер заявил, что этот день войдёт в историю страны. Между тем, Болгарская православная церковь не поддержала создание автокефальной церкви на Украине, назвав прошедший «собор» неканоничным.