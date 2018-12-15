Болгария отказывается признавать «собор» в Киеве

https://news.ru/storage/news/f37f3ddf1263da77ab3c30b074a048e0/4d11caaa-7db1-400d-9676-c30de0d92e40_850.jpg podvorie-sofia.bg

Даниил Видинский

Болгарская православная церковь не поддерживает создание автокефальной церкви на Украине. Прошедший «собор» на Украине, объявивший о создании «единой церкви», неканоничен, заявил член Священного Синода митрополит БПЦ Видинский Даниил (Николов).

«Какой может быть результат от собора, который созван в противоречии с каноническим порядком и в котором участвуют лица, которые находятся вне Церкви?» — отметил архиерей.

Он добавил, что событие 15 декабря лишь ещё больше «углубит» разделение среди верующих на Украине.

«Есть одно утешение — это готовность православного народа в этой стране хранить единство святой Православной церкви, и это находит отклик и поддержку во всем православном мире», — полагает митрополит Видинский.

Ранее News. ru писал, что Белорусская православная церковь не планирует налаживать контакты с «новой церковью» на Украине.

В Московском патриархате также осудили собрание.