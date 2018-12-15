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Болгария отказывается признавать «собор» в Киеве

Даниил Видинский podvorie-sofia.bg

Даниил Видинский

в мире [ версия для печати ]

Болгарская православная церковь не поддерживает создание автокефальной церкви на Украине. Прошедший «собор» на Украине, объявивший о создании «единой церкви», неканоничен, заявил член Священного Синода митрополит БПЦ Видинский Даниил (Николов).

«Какой может быть результат от собора, который созван в противоречии с каноническим порядком и в котором участвуют лица, которые находятся вне Церкви?» — отметил архиерей.

Он добавил, что событие 15 декабря лишь ещё больше «углубит» разделение среди верующих на Украине.

«Есть одно утешение — это готовность православного народа в этой стране хранить единство святой Православной церкви, и это находит отклик и поддержку во всем православном мире», — полагает митрополит Видинский.

Ранее News. ru писал, что Белорусская православная церковь не планирует налаживать контакты с «новой церковью» на Украине.

В Московском патриархате также осудили собрание.


#украина #церковь #собор
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