Минск назвал «новую церковь» на Украине раскольнической

https://news.ru/storage/news/fc748b81d13a453ecb9fa0e8a170c796/a58fb4a8-f8ab-4147-b555-63c3f7f28f48_850.jpg Петр Сивков/ТАСС

Белорусская православная церковь не планирует налаживать контакты с «новой церковью» на Украине. Это будет возможным лишь в общегражданской перспективе и «дай Бог, чтобы эти контакты были добрососедскими» председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин.

«Украинская церковь для нас с формальной точки зрения является раскольнической», — заявил Лепин.

При этом Протоиерей отметил слова президента Украины Петра Порошенко, который обещал не преследовать представителей канонической православной церкви.

Священнослужитель выразил надежду, что Порошенко под преследованиями понимает «не только физические и экономические расправы, но и информационно-политическую агрессию, от которой сторонники Московской патриархии также должны быть защищены».

Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает получить от предстоятеля Константинопольской православной церкви томос об автокефалии. К архиепископу Варфоломею I украинский лидер отправится в Стамбул в январе вместе с главой «новой церкви» Епифанием. Таким образом, украинская церковь планирует получить указ о самостоятельной деятельности.