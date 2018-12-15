Порошенко рассчитывает на одобрение патриарха Варфоломея

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Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает получить от предстоятеля Константинопольской православной церкви томос об автокефалии.

К архиепископу Варфоломею I украинский лидер отправится в Стамбул в январе вместе с главой «новой церкви» Епифанием. Таким образом, украинская церковь планирует получить указ о самостоятельной деятельности.

Об этом Порошенко заявил со сцены на Софийской площади. Речь президента продублирована в его аккаунте в Twitter.

Дозвольте представити вам новообраного предстоятеля, Митрополита Київського та всієї України Епіфанія. Саме йому випадає почесна місія поїхати до Стамбулу та отримати Томос. — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 декабря 2018 г.

В своём обращении к народу Пётр Порошенко подчеркнул важность создания украинской церкви. При этом гарантировал, что власти будут уважать выбор тех, кто решит остаться в церковной структуре, которая сохранит единство от РПЦ.

«Также гарантируется, что государство будет защищать права священников и мирян УПЦ-МП, которые добровольно решают выйти из Москвы», — заявил Порошенко.

Он поздравил украинский народ с достижением духовной независимости, и отметил, что залогом единства является «государственный язык, а гарантией мира — сильная армия».

Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко назвал «чудом» создание «Украинской автокефальной церкви». Он назвал уникальной УПЦ, потому что там нет президента Владимира Путина и патриарха Кирилла.