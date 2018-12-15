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Порошенко назвал «чудом» церковь без Путина

Пётр Порошенко Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Украины Пётр Порошенко назвал «чудом» создание «Украинской автокефальной церкви».

Он назвал уникальной УПЦ, потому что там нет президента Владимира Путина и патриарха Кирилла.

«Объединённая и независимая украинская православная церковь — церковь без Путина. Эта церковь без Кирилла Это церковь без молитвы за российскую власть и Российскую армию, которая убивает украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!», — написал Пётр Порошенко в своём аккаунте в Twitter.

Порошенко отметил, что «чудо» стало возможным благодаря «прочной позиции Вселенского Патриарха Варфоломея и нашей церкви Константинополя-матери».

Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом объединительном соборе украинский лидер заявил, что 15 декабря войдёт в историю Украины.


#украина #петрпорошенко #упц
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