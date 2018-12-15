Порошенко назвал «чудом» церковь без Путина

https://news.ru/storage/news/53f0284250d844bfe6208589baab5dac/2f483b61-04ce-41df-98dd-95312c45e0e9_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пётр Порошенко

Президент Украины Пётр Порошенко назвал «чудом» создание «Украинской автокефальной церкви».

Он назвал уникальной УПЦ, потому что там нет президента Владимира Путина и патриарха Кирилла.

«Объединённая и независимая украинская православная церковь — церковь без Путина. Эта церковь без Кирилла Это церковь без молитвы за российскую власть и Российскую армию, которая убивает украинцев. Но это церковь с Богом и Украиной!», — написал Пётр Порошенко в своём аккаунте в Twitter.

Порошенко отметил, что «чудо» стало возможным благодаря «прочной позиции Вселенского Патриарха Варфоломея и нашей церкви Константинополя-матери».

Об’єднана і незалежна українська православна церква це церква без Путіна. Це церква без Кирила. Це церква без молитви за російську владу та російське військо, які вбивають українців. Але це - церква з Богом та Україною! — Петро Порошенко (@poroshenko) 15 декабря 2018 г.

Как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом объединительном соборе украинский лидер заявил, что 15 декабря войдёт в историю Украины.