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РПЦ назвала «объединительный собор» ничтожным

Стрингер/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

РПЦ прокомментировала итоги так называемого «объединительного собора» в Киеве. Мероприятие представителей неканонических церквей в Русской православной церкви считают ничего на значащим.

Замглавы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов отметил, что большинство собравшихся сегодня на Софийской площади не имеют законной архиерейской хиротонии, проводил мероприятие мирянина и главы государства (президент Украины Петр Порошенко). Собрание «избрало неканонического „архиерея“ таким же неканоническим „предстоятелем“», заявил Балашов.

«Для нас это событие ровно ничего не означает», — добавил протоиерей.

Ранее Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом «объединительном соборе» участники назначили предстоятелем «новой церкви» «митрополита» неканонической церковной структуры Епифания, писал News.ru.

Порошенко объявил, что Епифаний поедет вместе с ним за томосом в Стамбул, где получит этот документ из рук патриарха Варфоломея.


#украина #киев #церковныйраскол
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