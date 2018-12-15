Епифаний избран главой «новой церкви» на Украине

https://news.ru/storage/news/10bd0e427c8cd5b1cd210057937adb8a/1cf82502-662d-4299-a65a-6755d84f2076_850.jpg Frolexandr/ CC-BY-SA-4.0/ Wikimedia

Предстоятелем «новой церкви» на Украине избран «митрополит» неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.

Его выбрали на «объединительном соборе» в Киеве за закрытыми дверями. По завершении главу «новой церкви» представил Пётр Порошенко на Софийской площади. Происходящее транслировалось на телеканале «Прямой».

39-летний митрополит родом из Буковины, изучал философию в Афинах, богословие — в Киеве, начал свою карьеру в Ровенской области с церковной журналистики, а в 2008 году стал секретарём Филарета, с тех пор и начался его карьерный рост.

Ранее News.ru писал, что Московский патриархат сравнил участие двух архиереев канонической Украинской православной церкви в «объединительном соборе» в Киеве с предательством Христа Иудой. Само собрание там назвали «советом нечестивых».