РПЦ сравнила собор в Киеве с предательством Иуды

https://news.ru/storage/news/302a36657b919bf316592d94eee5a4b6/07e061e5-36d6-4e79-ace6-798e015bbc7a_850.jpg Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Московский патриархат сравнил участие двух архиереев канонической Украинской православной церкви в «объединительном соборе» в Киеве с предательством Христа Иудой. Само собрание там назвали «советом нечестивых».

«Участие двух архиереев от канонической церкви в мероприятии, направленном на ее разрушение, не может не огорчать. Не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда», — заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Как ранее писал News.ru, украинская церковь Киевского патриархата сообщила об открытии так называемого «объединительного собора». Начало затягивалось — Константинопольский патриархат не хотел проводить мероприятие без участия 10 епископов канонической УПЦ.