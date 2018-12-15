РПЦ сравнила собор в Киеве с предательством Иуды

Московский патриархат сравнил участие двух архиереев канонической Украинской православной церкви в «объединительном соборе» в Киеве с предательством Христа Иудой. Само собрание там назвали «советом нечестивых».
«Участие двух архиереев от канонической церкви в мероприятии, направленном на ее разрушение, не может не огорчать. Не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда», — заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Как ранее писал News.ru, украинская церковь Киевского патриархата сообщила об открытии так называемого «объединительного собора». Начало затягивалось — Константинопольский патриархат не хотел проводить мероприятие без участия 10 епископов канонической УПЦ.