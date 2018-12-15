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РПЦ сравнила собор в Киеве с предательством Иуды

Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Московский патриархат сравнил участие двух архиереев канонической Украинской православной церкви в «объединительном соборе» в Киеве с предательством Христа Иудой. Само собрание там назвали «советом нечестивых».

«Участие двух архиереев от канонической церкви в мероприятии, направленном на ее разрушение, не может не огорчать. Не будем забывать, что среди 12 апостолов был один Иуда», — заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. 

Как ранее писал News.ru, украинская церковь Киевского патриархата сообщила об открытии так называемого «объединительного собора». Начало затягивалось — Константинопольский патриархат не хотел проводить мероприятие без участия 10 епископов канонической УПЦ.


#рпц #упц #автокефалия #собор
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