Глава новой церкви Украины рассказал о первом решении

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Митрополит новой церкви Украины Епифаний

Митрополит новой церкви Украины Епифаний рассказал о первом важном решении, которое будет принято сразу же после получения томоса 6 января.

По его словам, первым делом будет проведено формирование руководящих органов Украинской поместной православной церкви.

«На объединительном соборе мы приняли устав, но он будет утверждён томосом», — сказал священнослужитель в эфире ТСН.

Он подчеркнул, что после получения томоса на Украине будет «полноценная автокефальная православная церковь, признанная всемирным православием».

Ранее News.ru писал о том, что торжественная церемония вручения томоса состоится в Стамбуле 6 января, куда по приглашению Константинопольского патриарха Варфоломея прибудет митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. После вручения предстоятели совместно отслужат праздник Феофании, или Богоявления.