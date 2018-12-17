Глава новой церкви Украины рассказал о первом решении

Митрополит новой церкви Украины Епифаний рассказал о первом важном решении, которое будет принято сразу же после получения томоса 6 января.
По его словам, первым делом будет проведено формирование руководящих органов Украинской поместной православной церкви.
«На объединительном соборе мы приняли устав, но он будет утверждён томосом», — сказал священнослужитель в эфире ТСН.
Он подчеркнул, что после получения томоса на Украине будет «полноценная автокефальная православная церковь, признанная всемирным православием».
Ранее News.ru писал о том, что торжественная церемония вручения томоса состоится в Стамбуле 6 января, куда по приглашению Константинопольского патриарха Варфоломея прибудет митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. После вручения предстоятели совместно отслужат праздник Феофании, или Богоявления.