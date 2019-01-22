США направят Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

https://news.ru/storage/news/0b546db9d85552abf6b4fd5c67de6561/eaa6088a-f86b-48a8-8406-f1257c0dfcde_850.jpg Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединённые Штаты готовят официальный запрос об экстрадиции из Канады финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

По имеющейся информации, запрос должен быть передан до 30 января. После этого канадская сторона примет решение об экстрадиции в течение 30 дней. Ваньчжоу, в случае если суд одобрит решение выслать её из страны, сможет обжаловать решение. В данном случае экстрадиция может быть отложена на неопределённое время, сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на посла Канады в Вашингтоне Дэвида Макнотона.

Власти Канады задержали Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении торговых санкций Штатов против Ирана. Вашингтон убеждал своих ключевых союзников отказаться от использования оборудования китайской компании Huawei из-за подозрений в скрытом шпионаже.

Как ранее писал News.ru, Китай требует, чтобы Соединённые Штаты Америки отменили ордер на арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.