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США направят Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei

Liau Chung-ren/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Соединённые Штаты готовят официальный запрос об экстрадиции из Канады финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

По имеющейся информации, запрос должен быть передан до 30 января. После этого канадская сторона примет решение об экстрадиции в течение 30 дней. Ваньчжоу, в случае если суд одобрит решение выслать её из страны, сможет обжаловать решение. В данном случае экстрадиция может быть отложена на неопределённое время, сообщает газета The Globe and Mail со ссылкой на посла Канады в Вашингтоне Дэвида Макнотона.

Власти Канады задержали Мэн Ваньчжоу по подозрению в нарушении торговых санкций Штатов против Ирана. Вашингтон убеждал своих ключевых союзников отказаться от использования оборудования китайской компании Huawei из-за подозрений в скрытом шпионаже.

Как ранее писал News.ru, Китай требует, чтобы Соединённые Штаты Америки отменили ордер на арест финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.


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