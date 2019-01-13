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США хотят создать альянс из шести стран Персидского залива

Госсекретарь США Майк Помпео Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госсекретарь США Майк Помпео

в мире [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты планируют создать альянс из шести стран Персидского залива, Иордании и Египта. Новый альянс займётся разрешением конфликтов в этом регионе. Об этом он лично сообщил по итогам первого американо-катарского диалога в Дохе. 

«Мы надеемся на создание нового альянса, который бы включил помимо шести стран Персидского залива Египет и Иорданию», — сказал Помпео.

По его словам, США хотят восстановить единство стран Персидского залива, чтобы они вновь были примером для других стран региона. Он также считает, что конфликт между Катаром и его соседями затянулся. В 2017 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.

Помпео на этой неделе совершает турне по арабским странам. Он уже побывал в Иордании, Египте и ОАЭ.

Как ранее писал News.ru, Помпео на совместной конференции с главой Министерства иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани заявил о том, что странами было подписано соглашение о расширении военной авиационной базы Эль-Удейд в Дохе.


#сша #МАЙКПОМПЕО #Катар #персидскийзалив
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