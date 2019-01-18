Выход США из ДРСМД ударит по глобальной безопасности

https://news.ru/storage/news/0f3efda5328e24177667bf65fd66d038/c8761102-25b1-45bc-87d0-cd4a6b050c28_850.jpg Department Of Defense/Global Look Press

Глава МИД РФ обсудил выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со своим немецким коллегой Хайко Маасом. В рамках диалога дипломат подчеркнул, что Россия готова к диалогу с американской стороной, чтобы спасти документ, несмотря на провал консультаций в Женеве.

Министр заявил, что российская сторона понимает озабоченность европейцев ситуацией вокруг ДРСМД. Он напомнил о кризисе, который был вызван размещением в Европе американских баллистических ракет «Першинг» в ХХ веке.

По словам Лаврова, слом договора нанесёт существенный удар по всей архитектуре международной безопасности, в том числе по СНВ-III и в целом контролю над ядерным вооружением. При этом дипломат подчеркнул, что требования США уничтожить ракету 9М729 являются предлогом к выходу из ДРСМД, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, заместитель госсекретаря Штатов Андреа Томпсон заявила, что в ходе встречи в Женеве объяснила замглавы МИД РФ Сергею Рябкову, каких конкретно действий Вашингтон ожидает от Москвы для соблюдения ДРСМД. По её словам, речь идёт об уничтожении ракеты, к которой у Белого дома есть претензии.