https://static.news.ru/photo/26b2c894-9d55-11e9-9774-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо Фото: Администрация Президента Украины/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Канаде, рассмешил участников конференции в Торонто. Лидер Незалежной в своей вступительной речи неожиданно перешёл с английского на русский, чем вызвал смех собравшихся.

Привет. Дорогой премьер-министр, дорогие друзья, дамы и господа. Это всё. Теперь на украинском, — приводит слова Зеленского телеканал « Царьград ».

Визит украинского лидера в Канаду проходит с 1 по 3 июля.

Ранее, как писал News.ru, Зеленский заявил, что восстановлением Донбасса готовы заняться иностранные инвесторы. Якобы они будут финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на юго-востоке страны. Привлечь иностранцев глава государства надеется проведением в Мариуполе инвестиционного форума, намеченного на осень 2019 года.