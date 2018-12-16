Саакашвили призывает оппозицию собраться в Тбилиси

https://news.ru/storage/news/95614a43187cbccc75520556a8c4ac0d/77b5fba5-1504-49a9-bf60-2b3983daf73c_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, объявленный во внутренний розыск, призвал оппозицию, несогласную с итогами президентских выборов, собраться в Тбилиси на проспекте Руставели.

«Сейчас главное — это спокойная консолидация и все, кто может, должны приехать в Тбилиси из регионов Грузии», — заявил Саакашвили в Facebook.

По его словам, протесты оппозиции должны проходить именно в Тбилиси. Он считает, что «на ноги должна встать вся Грузия».

Как ранее писал News.ru, новый президент Грузии Саламе Зурабишвили приняла присягу при вступлении в должность.

Церемония прошла в городе Телави, на территории средневековой крепости Батонис цихе — резиденции царя Иракли Второго.

Около 1,8 тысячи человек пришло поддержать Саломе Зурабишвили, среди них зарубежные гости, члены правительства, патриарх Илия Второй, четвёртый президент Георгий Маргвелашвили и военные.