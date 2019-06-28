https://static.news.ru/photo/6a6f4eb8-9963-11e9-a3e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

В Японии полиция арестовала гражданина России, который нанёс граффити на стены в районе дворца в центре Токио, где проживает император Нарухито и его супруга Масако.

Как сообщает ТАСС , 23-летний Глеб Песочный нанёс красной краской из баллончика рисунок в виде птицы и букв алфавита на трансформаторную будку недалеко от императорского дворца. Похожие рисунки также были обнаружены на изгороди в районе резиденции монарха и других объектах.

Отмечается, что россиянин свою вину не признаёт, при этом у него во время задержания нашли баллончики с краской. Песочного арестовали 27 июня на острове Окинава.

Как писал News.ru, в Берлине арестован россиянин, который подозревается в подготовке теракта. Злоумышленник является чеченцем по происхождению и придерживается радикального ислама.