В Японии полиция арестовала гражданина России, который нанёс граффити на стены в районе дворца в центре Токио, где проживает император Нарухито и его супруга Масако.
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Отмечается, что россиянин свою вину не признаёт, при этом у него во время задержания нашли баллончики с краской. Песочного арестовали 27 июня на острове Окинава.
Как писал News.ru, в Берлине арестован россиянин, который подозревается в подготовке теракта. Злоумышленник является чеченцем по происхождению и придерживается радикального ислама.