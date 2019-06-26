Недавнюю резолюцию ПАСЕ, позволяющую России полноправное членство в этой организации с иронией прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Он сравнил условия, выставленные РФ для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) её делегации, со сценой с детьми-попрошайками из советского фильма «12 стульев» в экранизации Леонида Гайдая.
Так, одним из краеугольных условий, поставленных России, стала «немедленная выплата всех взносов» по членству в ПАСЕ. Власти РФ в свою очередь заявили, что заплатят только после восстановления полномочий.
В ПАСЕ поставили условия делегации России для ее возвращения. Известная альпийская традиция, — написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте в среду
Свой пост глава «Роскосмоса» снабдил кадрами, как в горах дети клянчат деньги у проезжающих автомобилей, крича «Деньги давай!». При этом Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили, наблюдая это со стороны, произносит фразу: «Альпийское нищенство. Святое дело».