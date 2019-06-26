https://static.news.ru/photo/00c4e01c-881b-11e9-aff7-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Недавнюю резолюцию ПАСЕ, позволяющую России полноправное членство в этой организации с иронией прокомментировал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он сравнил условия, выставленные РФ для возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) её делегации, со сценой с детьми-попрошайками из советского фильма «12 стульев» в экранизации Леонида Гайдая.

Так, одним из краеугольных условий, поставленных России, стала «немедленная выплата всех взносов» по членству в ПАСЕ. Власти РФ в свою очередь заявили, что заплатят только после восстановления полномочий.

В ПАСЕ поставили условия делегации России для ее возвращения. Известная альпийская традиция, — написал Рогозин в своем Twitter-аккаунте в среду

В ПАСЕ поставили условия делегации России для её возвращения. Известная альпийская традиция pic.twitter.com/ri2NgAZKS9 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 26 июня 2019 г.

Свой пост глава «Роскосмоса» снабдил кадрами, как в горах дети клянчат деньги у проезжающих автомобилей, крича «Деньги давай!». При этом Остап Бендер в исполнении Арчила Гомиашвили, наблюдая это со стороны, произносит фразу: «Альпийское нищенство. Святое дело».

ПАСЕ в ночь на 25 июня впервые за последние годы пригласила российскую делегацию на полных правах участвовать в ближайшей сессии, писал News.ru.