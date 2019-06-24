https://static.news.ru/photo/5d63d11c-96d9-11e9-90b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press/

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии организации.

Сообщается, что доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против и десять воздержались. В документе указано, что ПАСЕ приглашает парламенты России, а также Боснии и Герцеговины принять участие в июньской сессии.

Кроме того, согласно документу, в правила работы ассамблеи будет добавлена формулировка о том, что права членов голосовать, выступать и быть представленными в организации не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий, сообщает ТАСС .

Ранее глава украинской делегации Владимир Арьев заявил о том, что Киев прекратит участие в работе ПАСЕ, если полномочия Москвы в рамках организации будут восстановлены, писал News.ru.

ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и в Крыму лишила Россию прав голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации.